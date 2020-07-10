«Реал» — «Алавес»: эксперты оценили шансы мадридцев увеличить отрыв от «Барселоны»
10 июля «Реал Мадрид» и «Алавес» сыграют в матче 35-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех «Алавеса» оценён букмекерами коэффициентом 18.25.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 10 июля «Реал» — «Алавес» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.64, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.29. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.70.
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В семи предыдущих очных встречах мадридцы добыли шесть побед.
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