Матчи «Рубин» — «Ростов» и «Локомотив» — ЦСКА перенесены из-за VAR

Два матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги были перенесены на один день, сообщает пресс-служба лиги в «Телеграме».
Позднее, чем ожидалось, состоятся встречи «Рубин» — «Ростов» и «Локомотив» — ЦСКА. Вместо 15 июля они пройдут 16 июля. Матч в Казани начнётся в 18:00 мск, встреча в Москве — в 20:30 мск.
«Это было сделано для обеспечения работы системы VAR на всех матчах 29-го тура. Из-за плотного расписания матчей и наложения по времени система VAR физически не могла быть развёрнута на всех играх тура. Для функционирования системы на всех матчах финального отрезка сезона РПЛ согласовала переносы матчей с клубами, после чего вышла с обращением в Российский футбольный союз. Бюро исполкома РФС рассмотрело предложение РПЛ и внесло изменение в календарь», — уточняется в заявлении.
- 10 июля 2020
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