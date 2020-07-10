Станция метро «Новокрестовская» будет переименована в честь «Зенита»

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга одобрила идею переименования станции метро Санкт-Петербурга «Новокрестовская» в «Зенит».
Об этом рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
«Осенью 2019 года болельщики сине-бело-голубых и клуб выступили с инициативой о переименовании станции метро „Новокрестовская“ в „Зенит“. Эту инициативу поддержала городская администрация и губернатор города. Сегодня состоялось заседание топонимической комиссии и она приняла положительное решение. Мы благодарим город за такой подарок.
Мы понимаем, что переименование станции – это большие финансовые вложения. Так как придётся заменить все существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименования станции метро. Поэтому клуб возьмёт на себя весомую часть расходов, касающихся переименования станции», — приводит слова Медведева РИА «Новости».
- 10 июля 2020
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