Гвардиола — об апелляции «Ман Сити»: уверен в аргументах клуба. Думаю, мы сыграем в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил надежду, что в следующем сезоне «горожане» будут выступать в Лиге чемпионов.
Напомним, 8 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА об отстранении клуба от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей. 13 июля CAS объявит решение по этому делу.
«Цель „Манчестер Сити“ в каждом сезоне — играть в Лиге чемпионов и делать всё возможное. Дело не в том, что будет в понедельник. Я так уверен, потому что ознакомился с аргументацией клуба. Думаю, в следующем сезоне „Манчестер Сити“ будет играть в Лиге чемпионов, но нам нужно подождать. После я выскажу своё мнение или же клуб выступит с заявлением», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
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