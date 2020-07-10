Гвардиола — об апелляции «Ман Сити»: уверен в аргументах клуба. Думаю, мы сыграем в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил надежду, что в следующем сезоне «горожане» будут выступать в Лиге чемпионов.



Напомним, 8 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляцию «Манчестер Сити» на решение УЕФА об отстранении клуба от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей. 13 июля CAS объявит решение по этому делу.



«Цель „Манчестер Сити“ в каждом сезоне — играть в Лиге чемпионов и делать всё возможное. Дело не в том, что будет в понедельник. Я так уверен, потому что ознакомился с аргументацией клуба. Думаю, в следующем сезоне „Манчестер Сити“ будет играть в Лиге чемпионов, но нам нужно подождать. После я выскажу своё мнение или же клуб выступит с заявлением», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Апелляция «Ман Сити» на отстранение от Лиги чемпионов рассмотрена. Решение объявят в июле