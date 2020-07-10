12 россиян стали обладателями Кубка Армении в составе «Ноа»

«Ноа» обыграл «Арарат» в финале Кубка Армении. Основное время встречи завершилась со счётом 4:4. В дополнительное время команды обменялись голами, а в серии пенальти удачливее оказался «Ноа» (6:5).



В составе «Ноа» обладателями Кубка Армении стали сразу 12 россиян: Виталий Запрудских, Алан Татаев, Владислав Крючков, Сослан Кагермазов, Владимир Азаров, Михаил Коваленко, Максим Майрович, Артём Делинян, Дмитрий Лаврищев, Максим Швагирев, Павел Деобальд и Кирилл Бор.

Напомним, в полуфинале Кубка Армении «Арарат» обыграл «Гандзасар» (1:0, 2:0), а «Ноа» — «Урарту» (1:0, 2:1).