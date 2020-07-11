Ибрагимович — о Рангнике: даже не знаю, кто он такой

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что не знает немецкого специалиста Ральфа Рангника. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Рангник будет совмещать должности технического директора и главного тренера «Милана» в следующем сезоне.



«Кто такой Рангник? Я даже не знаю, кто он такой», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.



Рангник работал в таких клубах, как «Штутгарт», «Ганновер», «Шальке-04», «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг», и в других командах.



«Милан» набрал в 31 матче 49 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является набравший в 31 матче 75 очков туринский «Ювентус». В тройку лидеров входят «Лацио» (68) и «Аталанта» (66).