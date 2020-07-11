«Уфа» сообщила результаты тестов на коронавирус перед игрой с «Локомотивом»
Футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на коронавирус перед выездным матчем 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».
«Вчера футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед гостевым матчем с «Локомотивом». Результаты тестов на коронавирус у всей команды отрицательные. Готовы к завтрашней игре», — сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
После 27 туров Российской Премьер-Лиги «Уфа», набрав 36 очков, занимает шестое место. На счету «Локомотива» 50 баллов, москвичи располагаются на второй строчке турнирной таблицы.
Матч «Локомотив» — «Уфа» состоится завтра, 12 июля, на стадионе «РЖД Арена». Начало матча — в 18:30 мск.
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