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«Уфа» сообщила результаты тестов на коронавирус перед игрой с «Локомотивом»

«Уфа» сообщила результаты тестов на коронавирус перед игрой с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0

Футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на коронавирус перед выездным матчем 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».

«Вчера футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед гостевым матчем с «Локомотивом». Результаты тестов на коронавирус у всей команды отрицательные. Готовы к завтрашней игре», — сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

После 27 туров Российской Премьер-Лиги «Уфа», набрав 36 очков, занимает шестое место. На счету «Локомотива» 50 баллов, москвичи располагаются на второй строчке турнирной таблицы.

Матч «Локомотив» — «Уфа» состоится завтра, 12 июля, на стадионе «РЖД Арена». Начало матча — в 18:30 мск.

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