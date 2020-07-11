Денис Черышев — в заявке «Валенсии» на матч с «Леганесом»
«Валенсия» объявила заявку команды на матч 36-го тура чемпионата Испании с «Леганесом». В список, состоящий из 23 футболистов, вошёл российский полузащитник Денис Черышев.
Заявка «Валенсии»: Силессен, Доменек, Паулиста, Диакаби, Флоренци, Коррейя, Гильямон, Герреро, Коста, Кондогбья, Кан Ин, Ферран, Черышев, Гедеш, Солер, Мангаля, Коклен, Парехо, Васс, Вальехо, Собрино, Гамейро, Гомеш.
Матч 36-го тура чемпионата Испании «Леганес» — «Валенсия» состоится завтра, 12 июля, на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе. Начало — в 20:30 мск. «Валенсия» набрала в 35 матчах 50 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Примеры. «Леганес» (29) — на 19-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (80).
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