В Саудовской Аравии выявлено 75 заражённых футболистов. Чемпионат возобновят 4 августа

По итогам тестирования на коронавирусную инфекцию в двух футбольных дивизионах Саудовской Аравии выявлено 75 заражённых спортсменов, сообщает Шуайб Ахмед на своей странице в «Твиттере».
По его информации, в Суперлиге положительный тест на коронавирус — у 50 футболистов, 47 тренеров и 16 официальных лиц. В Первой лиге заражено 25 футболистов.
Чемпионат Саудовской Аравии, в котором осталось доиграть восемь туров, будет возобновлён 4 августа. Турнир завершится 9 сентября.
Футбольные соревнования в стране были приостановлены 14 марта из-за пандемии коронавируса. Занятия спортом в Саудовской Аравии без зрителей возобновились с 21 июня.
После 22 туров в саудовской Суперлиге первое место занимает «Аль-Хиляль», набрав 51 очко. «Аль-Наср» (45) — на втором месте.
- 11 июля 2020
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