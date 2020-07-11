«Сельта» без Смолова проиграла «Осасуне»

В матче 36-го тура испанской Примеры «Осасуна» одержала победу в матче с «Сельтой». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 12-й минуте форвард «Сельты» Санти Мина открыл счёт с передачи Яго Аспаса. На 23-й минуте Энрик Гальего после навеса с фланга сравнял счёт. Победный гол в добавленное время забил Хосе Мануэль Арнаис. Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов на поле не появился.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Валентином Писарро Гомесом. В бригаду входили ассистенты Гонсало Гарсия Гонсалес и Хосе Антонио Гарридо Ромеро. Резервный рефери — Экайц Гарсия Арриола.
В первом круге чемпионата Испании встреча команд завершилась вничью — 1:1.
«Сельта» в 36 матчах набрала 36 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры. «Осасуна» (48) — на 11-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (77).
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