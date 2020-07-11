Владислав Радимов: такой день… Ни слова про «Спартак»
Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов, ныне возглавляющий вторую команду сине-бело-голубых, оставил сообщение на своей странице в «Твиттере» после проигрыша московского «Спартака» в выездном матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).
«Такой день… Ни слова про «Спартак», — написал Радимов.
Автором единственного гола в матче «Сочи» — «Спартак» стал защитник красно-белых Павел Маслов, отправив мяч в свои ворота на 24-й минуте.
Напомним, сегодня потерял очки и «Зенит», в гостях не сумевший обыграть грозненский «Ахмат» (1:1). Команда Сергея Семака большую часть встречи играла в меньшинстве, но в итоге сумела удержать ничейный счёт.
«Зенит», набрав 66 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» (33) занимает 10-е место.
Серия «Спартака» без побед в РПЛ достигла пяти матчей
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