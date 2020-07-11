Тренер «Спартака» Хинкель: мы переломили ход и доминировали в матче с «Сочи»

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель дал комментарий после выездного матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).

«Счёт разочаровал, тем не менее нет претензий к ребятам. Обидно, что пропустили такой гол, всегда трудно отыгрываться. Но ребята переломили ход, доминировали. Всегда не просто взламывать соперника, у нас были моменты и подходы. Может, где-то не хватило принятия решений. Хорошо, если бы мы забили хотя бы один гол и увезли одно очко, но к сожалению, проиграли.

Отсутствие Доменико Тедеско у кромки? Не знаю, вряд ли кто-то ответит. К матчу мы были готовы, предустановка прошла, проанализировали соперника. С нашей стороны сделали всё, но повлияло или нет, не могу ответить. Мы бы хотели, чтобы он был с нами, но что случилось, то случилось», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.