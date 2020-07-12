Сарри о ничьей с «Аталантой»: мы столкнулись с одной из сильнейших команд в Европе

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча с «Аталантой» (2:2) в рамках 32-го тура чемпионата Италии.

«Сейчас мы столкнулись с одной из сильнейших команд в Европе. Они агрессивны и организованы. На старте мы допустили ошибку и пропустили гол, когда потеряли мяч. Играть против «Аталанты» очень сложно. Они казались намного острее, чем мы в первом тайме, но нам удалось вернуться в игру и, к счастью, второй тайм был намного лучше. Мы были более энергичны, но по сравнению с первым таймом защищались намного выше и не были такими пассивными. Это позволило нам чаще отбивать мяч в центре поля, и это изменило игру. Прямо сейчас столкнуться с «Аталантой» сложно для всех, а не только для нас», — приводит слова Сарри Football Italia.

После 32 туров «Ювентус», набрав 76 очков, занимает первое место в Серии А. «Аталанта» (67) располагается на третьем месте.