Сарри о ничьей с «Аталантой»: мы столкнулись с одной из сильнейших команд в Европе

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча с «Аталантой» (2:2) в рамках 32-го тура чемпионата Италии.
«Сейчас мы столкнулись с одной из сильнейших команд в Европе. Они агрессивны и организованы. На старте мы допустили ошибку и пропустили гол, когда потеряли мяч. Играть против «Аталанты» очень сложно. Они казались намного острее, чем мы в первом тайме, но нам удалось вернуться в игру и, к счастью, второй тайм был намного лучше. Мы были более энергичны, но по сравнению с первым таймом защищались намного выше и не были такими пассивными. Это позволило нам чаще отбивать мяч в центре поля, и это изменило игру. Прямо сейчас столкнуться с «Аталантой» сложно для всех, а не только для нас», — приводит слова Сарри Football Italia.
После 32 туров «Ювентус», набрав 76 очков, занимает первое место в Серии А. «Аталанта» (67) располагается на третьем месте.
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