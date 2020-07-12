Маслов не спас ворота «Спартака» от автогола. Лучшие фото матча с «Сочи»

11 июля в Сочи на стадионе «Фишт» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Победу «Сочи» принёс защитник «Спартака» Павел Маслов, отправив мяч в свои ворота на 24-й минуте.



Благодаря этому результату «Сочи» поднялся с 13-го места на девятое в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Владимира Федотова 33 очка. «Спартак» (33) опустился с девятого места на 10-е.



В предпоследнем, 29-м туре Премьер-Лиги в сезоне-2019/2020 «Спартак» 15 июля в Москве примет грозненский «Ахмат» (начало — в 18:00 мск), а «Сочи» на следующий день в Нижнем Новгороде сыграет с «Тамбовом» (начало — в 20:30 мск).

Лучшие кадры с матча «Сочи» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.