Маслов не спас ворота «Спартака» от автогола. Лучшие фото матча с «Сочи»

11 июля в Сочи на стадионе «Фишт» в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Победу «Сочи» принёс защитник «Спартака» Павел Маслов, отправив мяч в свои ворота на 24-й минуте.
Благодаря этому результату «Сочи» поднялся с 13-го места на девятое в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Владимира Федотова 33 очка. «Спартак» (33) опустился с девятого места на 10-е.
В предпоследнем, 29-м туре Премьер-Лиги в сезоне-2019/2020 «Спартак» 15 июля в Москве примет грозненский «Ахмат» (начало — в 18:00 мск), а «Сочи» на следующий день в Нижнем Новгороде сыграет с «Тамбовом» (начало — в 20:30 мск).
Лучшие кадры с матча «Сочи» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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