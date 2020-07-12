Суд отклонил апелляцию Роналдиньо, экс-футболист останется под домашним арестом
Бывший футболист сборной Бразилии, «Милана» и «Барселоны» Роналдиньо продолжит находиться под домашним арестом, сообщает AS.
Суд отклонил апелляцию 40-летнего бразильца. Напомним, Роналдиньо и его брат были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 9 апреля стало известно, что Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейре вышли из парагвайской тюрьмы под залог в размере $ 1,6 млн. Братья находятся под домашним арестом в отеле «Палмарога» в центре Асунсьона. Номер там стоит от 80 до 90 долларов за ночь. Люкс, в котором проживает Роналдиньо, стоит $ 380 за ночь.
Роналдиньо официально завершил игровую карьеру 16 января 2018 года. Последним клубом бразильца стал «Флуминенсе».
Роналдиньо рассказал, как проходит его домашний арест в парагвайском отеле
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