Суд отклонил апелляцию Роналдиньо, экс-футболист останется под домашним арестом

Бывший футболист сборной Бразилии, «Милана» и «Барселоны» Роналдиньо продолжит находиться под домашним арестом, сообщает AS.



Суд отклонил апелляцию 40-летнего бразильца. Напомним, Роналдиньо и его брат были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 9 апреля стало известно, что Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейре вышли из парагвайской тюрьмы под залог в размере $ 1,6 млн. Братья находятся под домашним арестом в отеле «Палмарога» в центре Асунсьона. Номер там стоит от 80 до 90 долларов за ночь. Люкс, в котором проживает Роналдиньо, стоит $ 380 за ночь.



Роналдиньо официально завершил игровую карьеру 16 января 2018 года. Последним клубом бразильца стал «Флуминенсе».

Роналдиньо рассказал, как проходит его домашний арест в парагвайском отеле