Роналдиньо рассказал, как проходит его домашний арест в парагвайском отеле

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо рассказал, как проходит его домашний арест в Парагвае.
«В отеле у нас отличное лечение. У нас всё хорошо упорядочено, мы очень спокойны, и они делают всё, чтобы пережить это самым приятным способом. Прошло 60 долгих дней. Люди в своих домах должны представить, каково это — быть не в состоянии делать то, к чему привыкли. Я думаю, что это то, что навсегда останется во всех нас после переживания этого сложного периода. Мы занимаемся спортом почти каждый день. У нас есть тренажёрный зал, где мы можем работать, и комната, которая была адаптирована для нас», — приводит слова Роналдиньо Mundo Deportivo.
Напомним, ранее Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейре были арестованы за то, что предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 9 апреля стало известно, что Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейре вышли из парагвайской тюрьмы под залог в $ 1,6 млн. Братья будут находиться под домашним арестом в отеле «Палмарога» в центре Асунсьона. Номер в нём стоит от $ 80 до 90 за ночь. Люкс, в котором проживает Роналдиньо, стоит $ 380 за ночь.
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