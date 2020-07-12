«Тоттенхэм» вырвал победу у «Арсенала» в концовке матча

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Арсенал». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 2:1.

На 16-й минуте Гранит Джака перехватил мяч возле штрафной «Тоттенхэма» и отпасовал на Александра Ляказетта, который роскошным дальним ударом поразил верхний угол ворот.

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин сравнял счёт на 19-й минуте. Сеяд Колашинац сделал слабую передачу назад — Сон перехватил мяч, легко убежал от Давида Луиса, выскочил к воротам и технично перебросил Мартинеса.

На 82-й минуте Тоби Алдервейрелд забил гол с передачи Сона, который оказался победным.

Матч обслуживал арбитр Майкл Оливер, ассистировали ему судьи на линиях Саймон Беннетт и Дэниел Кук. Резервный судья — Грэм Скотт.



«Арсенал», набрав 50 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (52) — на 8-м месте.