Новиков: не понимаю, зачем смотреть VAR, когда всему стадиону всё видно

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал матч с «Крыльями Советов» (2:0). Первый гол динамовцев был забит с пенальти, назначенного главным арбитром после видеопросмотра.

«Мы провели хороший матч, за исключением 15 минут второго тайма. Нам нужно принять реальности игры, а так игроки сделали то, что мы их просили. Самоотдача помогла нам сегодня победить. Тяжёлый момент был для команды, мы не могли победить четыре игры. Мы получили эту победу, и я хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас.



Филипп потянул, скорее всего, связки, сейчас мы отправим его на снимок, и будет понятно. Не думаю, что с ним что-то глобально серьёзное.



Да, атака выключилась из тренировочного процесса, они набирают кондиции по ходу чемпионата и по ходу оставшихся игр. Но все игроки важны для нас, и мы хотим, чтобы они нам приносили пользу. Были моменты в контратаках, не хватало последнего паса и завершающего удара. Когда мы войдём в кондиции, нам будет проще. Пока что, повторюсь, ребята набирают кондиции через игры. Нам приходится всем давать игровое время.



Мы Панченко поздравили с 100-м матчем, хорошее число. Сегодня он не использовал несколько моментов, но я должен поддерживать своих игроков. Мне понравилось, что трибуна тоже поддерживает игроков. Не забил сегодня – забьёт завтра.



Установки перед матчем? Первое — нужно было больше открываться за спину, это проблема „Крыльев“. Это была обязательная вещь, которую мы хотели использовать в этой игре. Для меня первый пенальти не вызвал вопросов. Не понимаю, зачем смотреть VAR, когда всем и всему стадиону всё было видно. Во втором моменте Рыков тоже был первый на мяче, а его оттянули за майку.



Команда не дала создать „Крыльям“ моменты, ребята справлялись в определённых эпизодах. Мы исходили из усталости, у них было больше дней на подготовку. Мы не хуже „Крыльев“ оказались в физическом плане, а то и лучше. Нам нужно было поменять игроков, которые испытывали определённую усталость. Замена Филиппа у нас отняла одну замену, нам пришлось быстро принимать решение.



Следующая игра в 35-36 градусов на синтетике? Все в равных условиях, мы не смотрим на это. Во время матча с „Уралом“ было невозможно дышать, но не думаю, что в Уфе будет хуже. Тем более, как я и говорил, каждый матч помогает нашей группе атаки набирать форму», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.