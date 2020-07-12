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Новиков: игрок «Крыльев» ругнулся в адрес родителей Плиева, он не сдержался

Новиков: игрок «Крыльев» ругнулся в адрес родителей Плиева, он не сдержался
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал эпизод с удалением защитника Заурбека Плиева в матче с «Крыльями Советов» (2:0).

«Что было за помутнение с Плиевым? Игрок „Крыльев“ спровоцировал его, он ругнулся в адрес родителей Заура. К сожалению, он не сдержался и получит дисквалификацию», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» обыграло самарские «Крылья Советов» со счётом 2:0. Счёт был открыт на 15-й минуте — автором забитого мяча стал Максимилиан Филипп, который реализовал 11-метровый. Московский клуб увеличил разрыв в счёте в середине тайма, на 24-й минуте с пенальти отличился Николай Комличенко. В концовке матча красную карточку получил Заурбек Плиев.

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» благодаря двум голам с пенальти
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