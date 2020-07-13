Круговой: цель «Уфы» — занять 6-е место, будем к ней идти и болеть в Кубке за «Зенит»

Защитник «Уфы» Данил Круговой прокомментировал матч с «Локомотивом» (1:1) в матче 28-го тура РПЛ.



«Играть против Миранчука и Жоау Мариу — нормально, это такие же игроки, как и мы, только чуть большей трансферной стоимости. Я бы не стал сильно акцентировать на этом внимание. Почему я исполнял большинство «стандартов», а не Фомин? Такова была тренерская задумка.



Концовка чемпионата — важный отрезок. С каждым матчем эмоций все больше, тем более после таких игр, как с «Уралом» и «Ростовом».

Цель у нас одна — в каждом матче добиваться положительного результата, другой вопрос, что где-то получается, а где-то нет. У нас есть возможность занять шестое место в турнирной таблице, так что будем болеть за «Зенит» в Кубке и сами идти к этой цели!" — приводит слова Кругового пресс-служба «Уфы».