«Севилья» обыграла «Мальорку» в Примере

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Мальорку» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Обслуживал матч арбитр Адриан Кордеро Вега, ассистировали ему судьи на линиях Хосе Карлос Эскуэла Мело и Антонио Сересо Парфеноф.
Счёт был открыт в конце первого тайма — на 41-й минуте автором забитого мяча стал Лукас Окампос, который реализовал 11-метровый. На 84-й минуте второй гол забил Юссеф Эн-Несири с паса Боно.
«Севилья», набрав 66 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. Чтобы гарантировать себе попадание в Лигу чемпионов севильскому клубу осталось набрать одно очко. «Мальорка» (32) находится в зоне вылета на 19-м месте.
В 37-м туре «Севилья» на выезде сыграет с «Реалом Сосьедад», «Мальорка» дома встретится с «Гранадой». Матчи состоятся 16 июля.
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