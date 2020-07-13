Ловчев: у «Спартака» нет игроков, способных решить исход матча. Ударов нет, так, ударчики
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре московской команды в последних матчах.
«После матча „Спартака“ с „Локомотивом“ я дал интервью, в котором отмечал, что в спорных эпизодах судьи не принимают сторону „Спартака“. Вот и в матче с „Сочи“ судья не поставил явный пенальти в эпизоде с Понсе и Заболотным.
Но это только эпизод. В целом игра у „Спартака“ не выстроена, нет игроков, способных решить исход матча. И ударов нет. Так, ударчики… Единственный гол — в свои ворота. Но это несчастный случай.
У „Спартака“ уволен гендиректор, тренер дисквалифицирован… В такие моменты команда должна рвать соперника в такие моменты тем более. Но ничего такого нет!» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
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