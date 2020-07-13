«Возвращение перуанского короля». «Локомотив» отметил возвращение в строй Фарфана

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала возвращение в строй перуанского нападающего Джефферсона Фарфана, который вышел на поле после 14-месячного перерыва и забил гол в матче с «Уфой», позволивший «железнодорожникам» уйти от поражения.

«Возвращение перуанского короля», — прокомментировала пресс-служба «Локомотива» забавный шарж, выложенный в «Твиттере».



Напомним, что в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Фарфан не появлялся на поле в составе «Локомотива» по причине травмы. В прошлом сезоне форвард принял участие в 20 матчах чемпионата России, забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Весной Фарфан стал первым профессиональным футболистом в России, у кого был обнаружен коронавирус.

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.