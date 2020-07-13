Фарфан: всё возможно, никогда не опускайте руки и боритесь за свои мечты

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал своё возвращение в строй и забитый гол в матче с «Уфой».
«Можно получить серьёзную травму, подхватить болезнь, которая будет тебя ограничивать, или переживать несчастья на своём пути. Препятствия на пути или плохие времена случаются у всех. Но наши действия и психологическая сила – это то, что нас тянет вперёд и заставляет никогда не сдаваться и всегда идти вперёд, превосходя всё на своём пути, и становиться сильнее. Всё возможно, никогда не опускайте руки и боритесь за свои мечты», — написал Фарфан в «Инстаграме».
Напомним, что в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Фарфан не появлялся на поле в составе «Локомотива» по причине травмы. В прошлом сезоне форвард принял участие в 20 матчах чемпионата России, забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Весной Фарфан стал первым профессиональным футболистом в России, у кого был обнаружен коронавирус.
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