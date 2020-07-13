Волевая победа «Тоттенхэма» — в видеообзоре матча с «Арсеналом»
В матче 35-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Арсенал». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживал арбитр Майкл Оливер, ассистировали ему судьи на линиях Саймон Беннетт и Дэниел Кук. Резервный судья — Грэм Скотт.
«Арсенал» открыл счёт на 16-й минуте. Гол в свой актив записал Александр Ляказетт после результативной передачи Гранита Джака. «Тоттенхэм» ответил точным ударом Сон Хын Мина спустя три минуты. На 82-й минуте Тоби Алдервейрелд забил гол с передачи Сона, который оказался победным.
«Арсенал», набрав 50 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (52) — на 8-м месте.
- 13 июля 2020
-
06:16
-
05:48
-
05:26
-
05:11
-
04:57
-
04:04
-
03:32
-
03:09
-
02:46
-
02:09
-
02:01
-
01:51
-
01:00
-
01:00
-
00:41
-
00:40
-
00:33
-
00:15
-
00:06
-
00:02
- 12 июля 2020
-
23:54
-
23:49
-
23:35
-
23:30
-
23:25
-
23:19
-
23:18
-
23:09
-
22:58
-
22:55
-
22:36
-
22:27
-
22:26
-
22:15
-
21:55
Партнерский контент