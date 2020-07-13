Волевая победа «Тоттенхэма» — в видеообзоре матча с «Арсеналом»

В матче 35-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Арсенал». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживал арбитр Майкл Оливер, ассистировали ему судьи на линиях Саймон Беннетт и Дэниел Кук. Резервный судья — Грэм Скотт.

«Арсенал» открыл счёт на 16-й минуте. Гол в свой актив записал Александр Ляказетт после результативной передачи Гранита Джака. «Тоттенхэм» ответил точным ударом Сон Хын Мина спустя три минуты. На 82-й минуте Тоби Алдервейрелд забил гол с передачи Сона, который оказался победным.

«Арсенал», набрав 50 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (52) — на 8-м месте.