«Кадис» спустя 14 лет вернулся в Ла Лигу и объявил о трансфере экс-форварда «Реала»

«Кадис» впервые за 14 лет вышел в Ла Лигу.
После 40 туров «Кадис» возглавляет турнирную таблицу Сегунды, записав в свой актив 69 очков. На втором месте на данный момент располагается «Уэска», набравшая 64 очка. За два тура до окончания турнира «Кадис» гарантировал себе место не ниже второго. В последний раз клуб играл в элитном дивизионе в сезоне-2005/2006.
По словам президента «Кадиса» Мануэля Вискайно, клуб уже сделал первую покупку для участия в следующем сезоне Ла Лиги. «Кадис» осуществил трансфер экс-форварда «Реала» и национальной команды Испании Альваро Негредо, который сейчас выступает за «Аль-Наср».
«У «Кадиса» уже есть первый трансфер в Ла Лиге, это Альваро Негредо», — приводит слова Вискайно Marca со ссылкой на El Partidazo.
Негредо выступает в составе клуба «Аль-Наср» с 2018 года. Ранее испанский нападающий играл в таких клубах, как мадридский «Реал», «Севилья» и «Манчестер Сити». На счету Негредо 9 мячей в 21 матче за сборную Испании.
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