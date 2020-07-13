«Барселона» приостановила переговоры с «Интером» по Лаутаро Мартинесу

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил о паузе в переговорах с «Интером» по нападающему Лаутаро Мартинесу.



«Предстоящее трансферное окно будет сильно отличаться от предыдущих. Большие клубы будут ограничены из-за экономических проблем, но «Барса» всегда является одним из главных действующих лиц на рынке. Если говорить о Лаутаро, то переговоры по нему в настоящий момент приостановлены. Мы общались с «Интером» несколько недель назад, а сейчас оцениваем ситуацию. Подождём окончания сезона», — цитирует Бартомеу Goal.com со ссылкой на TV3.



Ранее сообщалось, что «Интер» намерен заработать на продаже Мартинеса € 90 млн, а также получить от «Барселоны» одного игрока в рамках этой сделки. При этом, по информации СМИ, сине-гранатовые уже согласовали контракт с 22-летним форвардом.

«Интер» хочет от «Барселоны» € 90 миллионов и одного игрока за Лаутаро Мартинеса