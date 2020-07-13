«Тоттенхэм» поддержал Сержа Орье, у которого убили брата

«Тоттенхэм Хотспур» отреагировал на новость о гибели Кристофера Орье, брата защитника команды Сержа Орье.



«Клуб глубоко опечален и вынужден подтвердить новости о том, что брат Сержа Орье ушёл из жизни сегодня рано утром. Все в клубе искренне соболезнует Сержу и его семье. Наши мысли сейчас с каждым из них», — говорится в заявлении, опубликованном в «твиттере» «шпор».



Ранее стало известно, что брат Орье был убит возле ночного клуба в Тулузе сегодня, в 5 часов утра по местному времени. 26-летнего мужчину обнаружили на земле со следами огнестрельного ранения в области живота и доставили в больницу, однако там он скончался. Кристофер Орье, как и его брат, был футболистом и выступал в пятом по силе дивизионе Франции.

Брат Сержа Орье убит во Франции. Преступника ещё не нашли