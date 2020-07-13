Брат Сержа Орье убит во Франции. Преступника ещё не нашли

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье понёс потерю в семье, сообщает Daily Mail со ссылкой на Le Point.
Брат футболиста Кристофер был убит возле ночного клуба в Тулузе сегодня, в 5 часов утра по местному времени. Местные жители обнаружили 26-летнего мужчину на земле со следами огнестрельного ранения в области живота и вызвали скорую помощь, после чего его доставили в больницу, однако там он скончался. Отмечается, что преступник в настоящее время скрывается от полиции и находится в розыске.
Кристофер Орье, как и его брат, был футболистом и выступал в пятом по силе дивизионе Франции.
Сам Орье накануне, 12 июля, принял участие в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». Лондонское дерби завершилось волевой победой «Тоттенхэма» со счётом 2:1.
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