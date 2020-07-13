Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Брат Сержа Орье убит во Франции. Преступника ещё не нашли

Брат Сержа Орье убит во Франции. Преступника ещё не нашли
Футбол / Англия 0

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье понёс потерю в семье, сообщает Daily Mail со ссылкой на Le Point.

Брат футболиста Кристофер был убит возле ночного клуба в Тулузе сегодня, в 5 часов утра по местному времени. Местные жители обнаружили 26-летнего мужчину на земле со следами огнестрельного ранения в области живота и вызвали скорую помощь, после чего его доставили в больницу, однако там он скончался. Отмечается, что преступник в настоящее время скрывается от полиции и находится в розыске.

Кристофер Орье, как и его брат, был футболистом и выступал в пятом по силе дивизионе Франции.

Сам Орье накануне, 12 июля, принял участие в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». Лондонское дерби завершилось волевой победой «Тоттенхэма» со счётом 2:1.

«Ювентус» и «Тоттенхэм» могут обменяться фланговыми защитниками
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020