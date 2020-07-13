Виллиан отклонил предложение «Интер Майами» Бекхэма

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан отказался перейти в клуб североамериканской футбольной лиги MLS «Интер Майами», одним из владельцев которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, сообщает The Telegraph.
Руководство «Интер Майами» намеревалось сделать Виллиана лицом клуба и предложило ему трёхлетнее соглашение с зарплатой более £ 100 тыс. (€ 111 тыс.) в неделю. Бразилец отказался от перехода, поскольку хочет продолжить выступать в Европе. Идеальный вариант для 31-летнего футболиста — команда из Англии, выступающая в Лиге чемпионов.
«Челси» не против продлить контракт с Виллианом, однако лондонцы не готовы предложить ему трёхлетний договор. Игрок отказывается идти на уступки в вопросе о длительности соглашения. Всё идёт к тому, что по окончании нынешнего сезона форвард станет свободным агентом.
- 13 июля 2020
-
15:19
-
15:14
-
15:08
-
14:54
-
14:53
-
14:20
-
14:12
-
14:08
-
14:01
-
13:27
-
13:22
-
13:21
-
13:09
-
12:57
-
12:48
-
12:39
-
12:35
-
12:19
-
12:14
-
11:58
-
11:47
-
11:38
-
11:27
-
11:15
-
11:07
-
10:40
-
10:37
-
10:22
-
09:58
-
09:52
-
09:38
-
09:33
-
09:00
-
08:24
-
07:21