Виллиан отклонил предложение «Интер Майами» Бекхэма

Нападающий лондонского «Челси» Виллиан отказался перейти в клуб североамериканской футбольной лиги MLS «Интер Майами», одним из владельцев которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, сообщает The Telegraph.

Руководство «Интер Майами» намеревалось сделать Виллиана лицом клуба и предложило ему трёхлетнее соглашение с зарплатой более £ 100 тыс. (€ 111 тыс.) в неделю. Бразилец отказался от перехода, поскольку хочет продолжить выступать в Европе. Идеальный вариант для 31-летнего футболиста — команда из Англии, выступающая в Лиге чемпионов.

«Челси» не против продлить контракт с Виллианом, однако лондонцы не готовы предложить ему трёхлетний договор. Игрок отказывается идти на уступки в вопросе о длительности соглашения. Всё идёт к тому, что по окончании нынешнего сезона форвард станет свободным агентом.