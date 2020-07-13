«Интер» намерен приобрести Н'Голо Канте
Миланский «Интер» интересуется полузащитником лондонского «Челси» Н'Голо Канте. Чёрное-синие попытаются приобрести 29-летнего француза по окончании сезона-2019/2020, сообщает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
«Челси» готов выслушать предложения по Канте, который был куплен у «Лестер Сити» за € 35,8 млн четыре года назад. Сейчас стоимость хавбека оценивается в € 80 млн.
В услугах Н'Голо заинтересованы также мадридский «Реал», каталонская «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и туринский «Ювентус».
В нынешнем сезоне Канте принял участие в 27 матчах во всех турнирах. Француз забил 3 гола.
«Интер» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В активе миланской команды 65 очков.
«Бавария» интересуется Бакайоко и Н’Домбеле
- 13 июля 2020
-
12:19
-
12:14
-
11:58
-
11:47
-
11:38
-
11:27
-
11:15
-
11:07
-
10:40
-
10:37
-
10:22
-
09:58
-
09:52
-
09:38
-
09:33
-
09:00
-
08:24
-
07:21
-
07:00
-
06:16
-
05:48
-
05:26
-
05:11
-
04:57
-
04:04
-
03:32
-
03:09
-
02:46
-
02:09
-
02:01
-
01:51
-
01:00
-
01:00
-
00:41
-
00:40
Партнерский контент