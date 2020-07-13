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«Интер» намерен приобрести Н'Голо Канте

«Интер» намерен приобрести Н'Голо Канте
Футбол / Англия 0

Миланский «Интер» интересуется полузащитником лондонского «Челси» Н'Голо Канте. Чёрное-синие попытаются приобрести 29-летнего француза по окончании сезона-2019/2020, сообщает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

«Челси» готов выслушать предложения по Канте, который был куплен у «Лестер Сити» за € 35,8 млн четыре года назад. Сейчас стоимость хавбека оценивается в € 80 млн.

В услугах Н'Голо заинтересованы также мадридский «Реал», каталонская «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и туринский «Ювентус».

В нынешнем сезоне Канте принял участие в 27 матчах во всех турнирах. Француз забил 3 гола.

«Интер» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. В активе миланской команды 65 очков.

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