Созин — о жесте Кикнадзе: в «Ювентусе» за такое уволили бы до конца матча

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал поведение генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, показавшего фанатам команды средний палец во время матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).



«Если совет директоров никак не отреагирует на действия генерального директора, то «Локомотив» понесёт большие имиджевые потери. Кикнадзе – образованный человек, владеет несколькими языками, а тут переходит на язык жестов. Значит, что-то в «Локомотиве» не так. Если бы спортивный директор «Ювентуса» показал такой знак фанатам, то президент Аньелли уволил бы его ещё до конца матча.



Я читал, что он сделал это, так как выступает против мата. Но какой реакции он ждал? Болельщики восприняли это как провокацию. Интересно, что сделает совет директоров. Принять можно любую позицию, но после показа таких жестов на улице можно плохо выглядеть», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Василий Кикнадзе объяснил, зачем показал средний палец болельщикам «Локомотива»