Сергей Юран: я знаю, что «Химки» будут играть в РПЛ в следующем сезоне

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран выразил уверенность, что в следующем сезоне клуб будет выступать в Российской Премьер-Лиге.



«Химки» по итогам кампании ФНЛ заняли второе место и получили право играть в элитном дивизионе, однако затем пошли слухи, что команда может остаться в ФНЛ из-за проблем с финансированием. В конце июня гендиректор «Химок» Василий Иванов заявлял, что решение об участии команды в следующем сезоне РПЛ ещё не принято.



«Химки» не выходят в РПЛ? А почему у нас встреча в среду? Сегодня была встреча после пандемии. Генеральный директор присутствовал, глава города… Обсуждали, как команда готовится, тот же полуфинал Кубка России и ещё какие-то моменты. В среду ещё будет встреча, поэтому никакого окончательного решения нет. Мне бы сказали, наверное, об этом.



Обережёт ли себя клуб РПЛ, занявший 15-е место, от вылета? Они ошибаются, это большое заблуждение. Я бы порекомендовал занимать повыше место. Надеюсь ли я на то, что «Химки» будут играть в РПЛ? Я не надеюсь, я знаю», — приводит слова Юрана Sport24.

В Промсвязьбанке подчеркнули, что не будут спонсировать «Химки»