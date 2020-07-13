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РПЛ: у одного представителя «Уфы» положительный результат теста на коронавирус

РПЛ: у одного представителя «Уфы» положительный результат теста на коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Оперативный штаб Российской Премьер-Лиги сообщил, что один представитель «Уфы» заразился коронавирусом.

«Оперативный штаб РПЛ продолжает в ежедневном режиме сбор и анализ информации о тестировании и состоянии здоровья членов команд и сотрудников всех клубов Тинькофф РПЛ.

По последним данным, у одного представителя «Уфы» положительный результат теста на коронавирус. Региональное управление Роспотребнадзора установило, что заболевший ни с кем не контактировать, и предписало ему нахождение на карантине.

Сотрудники и игроки «Уфы» прошли очередные тесты на коронавирус и ждут результатов. В остальных клубах новых заболевших нет», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте РПЛ.

Футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на коронавирус перед выездным матчем 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Пресс-служба сообщала, что результаты тестов на коронавирус у всей команды отрицательные.

«Уфа» сообщила результаты тестов на коронавирус перед игрой с «Локомотивом»
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