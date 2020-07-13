РПЛ: у одного представителя «Уфы» положительный результат теста на коронавирус

Оперативный штаб Российской Премьер-Лиги сообщил, что один представитель «Уфы» заразился коронавирусом.
«Оперативный штаб РПЛ продолжает в ежедневном режиме сбор и анализ информации о тестировании и состоянии здоровья членов команд и сотрудников всех клубов Тинькофф РПЛ.
По последним данным, у одного представителя «Уфы» положительный результат теста на коронавирус. Региональное управление Роспотребнадзора установило, что заболевший ни с кем не контактировать, и предписало ему нахождение на карантине.
Сотрудники и игроки «Уфы» прошли очередные тесты на коронавирус и ждут результатов. В остальных клубах новых заболевших нет», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте РПЛ.
Футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на коронавирус перед выездным матчем 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Пресс-служба сообщала, что результаты тестов на коронавирус у всей команды отрицательные.
- 13 июля 2020
-
20:00
-
20:00
-
19:46
-
19:45
-
19:28
-
19:09
-
19:00
-
18:55
-
18:50
-
18:44
-
18:44
-
18:27
-
18:27
-
18:20
-
18:06
-
17:58
-
17:24
-
17:17
-
17:12
-
17:09
-
17:07
-
17:01
-
16:55
-
16:36
-
16:01
-
15:57
-
15:45
-
15:44
-
15:19
-
15:14
-
15:08
-
14:54
-
14:53
-
14:20
-
14:12