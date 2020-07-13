Фил Невилл — об отмене дисквалификации «Ман Сити»: ФФП нужна была эта пощёчина

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл прокомментировал решение Спортивного суда (CAS) об отмене дисквалификации «Манчестер Сити» на выступление в еврокубках сроком на два года.

«УЕФА не может должным образом провести простое дисциплинарное слушание. Мы знали об этом давно. Конечно, они не смогли сделать и что-то более сложное.



Организация в конечном итоге отходит от того, что было в прошлом, и это в некотором смысле похмелье от того, что началось несколько лет назад. Неудивительно, что в серьёзном суде „Манчестер Сити“ одержал победу, так как УЕФА просто не может обеспечить выполнение собственных дисциплинарных мер. Было наивно полагать, что УЕФА сможет справиться с юридической машиной „Манчестер Сити“, который бросил на это дело все ресурсы.

Знаю, это не то, что обсуждалось в зале суда, но не верю в финансовый фэйр-плей. ФФП нужна была эта пощёчина", — приводит слова Невилла Sky Sports.