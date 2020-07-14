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Рамос: надеюсь, в четверг «Реал» сможет отпраздновать титул

Рамос: надеюсь, в четверг «Реал» сможет отпраздновать титул
Футбол / Испания 0

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу над «Гранадой» со счётом 2:1 в матче 36-го тура Примеры.

«Мы ещё ничего не выиграли, хотя видно желание команды завоевать титул. Сейчас всё зависит от нас, и ещё остались очки, которые нужно набрать. Наша цель после возобновления чемпионата – побеждать в каждом матче, и мы будем стараться это сделать. Мы делаем всё возможное, чтобы выиграть чемпионат.

При счёте 2:0 в нашу пользу мы допустили ошибку и пропустили. Вместо того чтобы забить третий мяч, мы расслабились. Такого нельзя допускать, потому что любая команда может у тебя выиграть, если не поддерживать интенсивность игры. Мы выиграли первый тайм и проиграли второй.

Ла Лигу можно выиграть только благодаря стабильности и ежедневной работе. Надеюсь, в четверг мы сможем отпраздновать титул», — приводит слова Рамоса Marca.

«Реал» обыграл «Гранаду», одержав 9-ю победу подряд
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