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Мартинес: Азар показал, что принесёт «Реалу» большой успех

Мартинес: Азар показал, что принесёт «Реалу» большой успех
Футбол / Испания 0

Главный тренер национальной команды Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о первом сезоне нападающего Эдена Азара в мадридском «Реале».

«Этот год был самым трудным в карьере Эдена, поскольку он никогда не пропускал столько матчей. Азар показал «Реалу», что он является звёздным игроком, который принесёт команде большой успех в будущем.

Пауза стала преимуществом для Эдена. Она позволила ему сыграть в концовке сезона. Теперь он полностью готов как физически, так и морально продвигать этот проект», — приводит слова Мартинеса Marca.

В нынешней кампании Азар помог «Реалу» в 15 матчах испанской Примеры и 5 встречах Лиги чемпионов. 29-летний бельгиец записал в свой актив 1 гол и 7 результативных передач.

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