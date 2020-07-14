Мартинес: Азар показал, что принесёт «Реалу» большой успех
Главный тренер национальной команды Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о первом сезоне нападающего Эдена Азара в мадридском «Реале».
«Этот год был самым трудным в карьере Эдена, поскольку он никогда не пропускал столько матчей. Азар показал «Реалу», что он является звёздным игроком, который принесёт команде большой успех в будущем.
Пауза стала преимуществом для Эдена. Она позволила ему сыграть в концовке сезона. Теперь он полностью готов как физически, так и морально продвигать этот проект», — приводит слова Мартинеса Marca.
В нынешней кампании Азар помог «Реалу» в 15 матчах испанской Примеры и 5 встречах Лиги чемпионов. 29-летний бельгиец записал в свой актив 1 гол и 7 результативных передач.
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