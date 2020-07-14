Судья Федотов: в матче «Оренбург» — «Ростов» в ворота хозяев нужно было назначить пенальти

Арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» – «Ростов» (0:0) в пользу гостей был ошибочно не назначен пенальти.



«Игорь Панин нормально отработал матч. Можно обратить внимание лишь на один момент на 37-й минуте: шла передача в нападении игроку «Ростова». С ним рядом бежал защитник, который пошёл в спину соперника. Это показали лишь на общем плане, для телезрителей момент был непонятен. Но в том моменте должен был быть назначен пенальти в ворота «Оренбурга». Скорости были большие, игрок «Ростова» постоянно смотрел на мяч, а игрок «Оренбурга» шёл в игрока «Ростова», причём в штрафной площади. Достаточно было небольшого толчка, чтобы было зафиксировано нарушение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Полный разбор судейства в 28-м туре РПЛ читайте на «Чемпионате».

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