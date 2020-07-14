«Спартак» и «Ростов» снова пострадали — их лишили пенальти. Разбор судейства 28-го тура

Судья Игорь Федотов объясняет, почему Заболотный не фолил на Понсе, гол «Локомотива» был забит по правилам, а Вилков ошибся против «Зенита».

Прошедший тур РПЛ снова запомнился несколькими спорными судейскими решениями. Некоторые из них, например в матче «Сочи» и «Спартака» и «Локомотива» с «Уфой», требуют детальнейшего разбора. Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, специально для «Чемпионата» разобрал судейские решения в каждом из восьми матчей тура.

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«Арсенал» — «Тамбов» — 2:1. При счёте 1:1 стоило назначить пенальти в ворота «Арсенала»

На 19-й минуте Кукуян правильно назначил пенальти в ворота «Тамбова». Защитник катился, выставляя руки вверх и делая тело неестественно больше. Мяч попал ему в руку в районе рукава. Со следующего сезона на таких моментах ставить пенальти не будут. Но сейчас было принято правильное решение: назначение одиннадцатиметрового удара без показа жёлтой карточки, потому что был прострел назад.



На 83-й минуте произошёл ещё один момент, который хотелось бы разобрать. В момент подачи мяча в штрафную площадь футболист «Арсенала» схватил Юрганова, который хотел сыграть в мяч. В итоге футболист «Тамбова» не успел к мячу, но Ломовицкий просто завалил Юрганова. Нужно было назначить пенальти. Скорее всего, VAR это прозевал. У них такое бывает, наверное, моргнули в тот момент. Это не тот эпизод, когда игроки в штрафной площади держат друг друга. Игрок в нападении идёт в ту точку, куда летит мяч. А игрок сзади начинает его держать, так как понимает, что от него убегают. Кукуян в этом моменте вообще на мяч смотрел, хотя в судействе при подаче штрафного арбитр не смотрят на мяч. Судья должен разделять пары, которые борются друг с другом и смотреть только туда. Зачем он смотрел на мяч? Судья в РПЛ не может так делать.

«Ахмат» — «Зенит» — 1:1. Вилков должен был удалять Исмаэля

Вилков верно показал вторую жёлтую Ригони. Хоть он и сыграл в мяч, но по итогу наступил на ногу Глушакову. Единственный минус Вилкова в том, что он не сразу показал жёлтую карточку. Наверное, ему кто-то из помощников подсказал. Либо он забыл, что у Ригони уже была карточка, хотя их было не так много в том матче.

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На 86-й минуте судья показал жёлтую карточку Исмаэлю. С этим я не соглашусь, следовало показать прямую красную карточку. Игрок «Ахмата» со скоростью, прямой ногой и шипами шёл в Оздоева. Не понимаю, почему VAR в лице Еськова не вмешался. Это явная и очевидная ошибка. Что они хотели в том моменте? Чтобы у Оздоева нога оторвалась, что ли? А потом бы прикрепили ему ногу на скотч и сказали: «Не, брат, это жёлтая». Была 86-я минута, конец игры. За такое надо удалять.

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«Сочи» — «Спартак» — 1:0. Судьи прозевали пенальти в ворота «Сочи»

Перед голом в ворота «Спартака» резервный арбитр отдал мяч игроку «Сочи». Он вообще мяч трогать не должен, а он отдаёт его футболисту хозяев, и те забивают гол. Выходит, резервный арбитр начал голевую атаку, хотя он вообще не может трогать мяч. Более того, после этого был назначен штрафной в пользу «Сочи», но мяч был введён не с того места.

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На 34-й минуте произошёл самый обсуждаемый момент матча – столкновение Заболотного и Понсе. Заболотный играет в мяч, решение продолжить игру верное. Заболотный не фолил на Понсе, это не пенальти. Заболотный рукой задевает мяч, а потом уже происходит игровое столкновение вратаря и Понсе. Если бы Заболотный не играл в мяч, то мяч пошёл бы не под спину вратарю, а прямо, и можно было бы говорить о пенальти и красной карточке. Раз мяч остался под Заболотным, значит, его кто-то коснулся, и это был не игрок «Спартака».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Момент на 49-й минуте – для меня это одиннадцатиметровый удар. Игрок «Сочи» играет рукой в свой штрафной площади. Пересмотрел повтор много раз – защитник хозяев находится на линии штрафной, он разворачивается в сторону ворот, а рука соответственно находится в штрафной. Можно даже по проекции посмотреть, где он выпрыгивает. Следовало назначить пенальти в ворота «Сочи». Арбитр эпизод видеть не мог, он смотрел в спину футболисту, но второй помощник мог увидеть момент, а судьи на VAR, скорее всего, не нашли нужный повтор. А раз повтора с офсайдной камеры нет, значит, и камеры, скорее всего, там просто нет. Что касается момента на 84-й минуте с падением Соболева, то здесь вратарь первый на мяче, ничего такого в этом эпизоде нет.

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В целом Иванов отсудил нормально, ровно. Спорные моменты были, да, куда без них. Но решения принимались нормальные – с Понсе был вообще тяжелейший момент, но разобрались, что Заболотный играл рукой в мяч. Сейчас все начнут говорить, что все решения не в пользу «Спартака», но всё было одинаково.

«Локомотив» — «Уфа» — 1:1. Безбородов верно засчитал мяч «Локомотива», футболисты «Уфы» ошибочно думали, что мяч вышел за пределы поля

На 38-й минуте Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Локомотива». Правильное решение, но жёлтая карточка показана неверно. Там ничего страшного и убийственного не было. Достаточно было назначить пенальти.



Перед голом Фарфана был момент около углового флажка «Уфы». Безбородов показал, что должен следовать удар от ворот. Шла передача защитнику в штрафной, и игра продолжилась. Важно, что флаг на выход мяча за пределы помощник главного арбитра не поднимал. Да, уфимцы посчитали, что мяч вышел, но это их проблема.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

Ещё сейчас многие пишут, что мяч в игру был введён неправильно, после чего и был забит гол. Есть два варианта, что мог показать рукой Безбородов: либо удар от ворот, либо продолжение игры. Он показывал продолжить игру и даже, наверное, кричал, что надо играть. Говорить, что Безбородов неправильно поставил удар от ворот, неправильно.

«Оренбург» — «Ростов» — 0:0. В ворота «Оренбурга» стоило назначить пенальти

Игорь Панин нормально отработал матч. Можно обратить внимание лишь на один момент на 37-й минуте: шла передача в нападении игроку «Ростова». С ним рядом бежал защитник, который пошёл в спину соперника. Это показали лишь на общем плане, для телезрителей момент был непонятен. Но в том моменте должен быть назначен пенальти в ворота «Оренбурга». Скорости были большие, игрок «Ростова» постоянно смотрел на мяч, а игрок «Оренбурга» шёл в игрока «Ростова», причём в штрафной площади. Достаточно было небольшого толчка, чтобы нужно было зафиксировать нарушение.

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«Краснодар» — «Урал» — 3:0. Первый мяч «быков» забит по правилам

Судья хорошо отработал матч. Я читал, что многие говорят об ошибке арбитра при первом голе «Краснодара», но мне непонятно, с чего люди решили, что этот гол по новым правилам забит неправильно. В стенке стояли четыре игрока. Бавин находится в метре от своей стенки, рядом с ним был игрок хозяев. Но раз до стенки был метр, то, по моим понятиям, он не стоял в стенке, нарушения правил здесь нет. Также в игре было четыре карточки, все по делу.

ЦСКА — «Рубин» — 1:1. Хозяева чисто забили свой гол, но ошибки у Матюнина всё равно были.

Некоторым могло показаться, что при голе ЦСКА правила нарушал Влашич. Но Влашич не нарушал правил, наоборот, всем видом показывал, что не трогал игрока «Рубина». Также на 68-й минуте была неправильно показана жёлтая карточка Зуеву. Игрок ЦСКА его обманул, Зуев просто рядом поставил ногу, а игрок хозяев начал показывать, что было наступание на ногу.

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Матюнин, пусть и при помощи VAR, правильно отменил жёлтую карточку игроку «Рубина» за симуляцию на 85-й минуте и назначил пенальти в ворота ЦСКА. Также в игре было показано много карточек, но, зная манеру Матюнина, я напрягся – обычно этот арбитр даёт бороться.

«Динамо» — «Крылья Советов» — 2:0. VAR помог Карасёву

Момент на 12-й минуте был простым для Карасёва, но он не сразу назначил пенальти за действия Фролова, который сбил Филиппа. Хорошо, что в его работу вмешался VAR.

Правильное решение – пенальти без показа жёлтой карточки.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».

На 23-й минуте Карасёв назначет ещё один одиннадцатиметровый удар – за толчок Рыкова. Если смотреть в общем, то основания назначить пенальти были, защитник проиграл позицию. Была подача, Рыков стоял впереди, защитник его завалил. Но не поставь этот пенальти Карасёв, VAR бы даже не полез разбираться. Что касается красной карточки Плиеву, то она показана по делу.

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В целом тур прошёл неплохо, VAR вытащил несколько игр. Да, снова больше всего обсуждают игру «Спартака», где спорные моменты были против красно-белых. Наверное, такое бывает, но когда это закончится, неизвестно.