«Барселона» предложила Филиппе Коутиньо «Арсеналу» и «Ньюкаслу»

«Барселона» по-прежнему намерена расстаться с бразильским полузащитником Филиппе Коутиньо и предложила его «Арсеналу» и «Ньюкасл Юнайтед», утверждает Goal.

По данным источника, английские клубы пока не ответили на предложение каталонцев. «Барселона» хочет получить за бразильца солидную сумму. Также трансфер даст возможность каталонскому клубу разгрузить зарплатную ведомость.

Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля». Сумма трансфера составила € 145 млн. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек выступает за «Баварию» на правах аренды. В составе мюнхенского клуба он принял участие в 23 матчах чемпионата Германии (15 — в основном составе), забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.