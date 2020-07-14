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«Наполи» договорился о переходе форварда «Лилля» за € 81 млн

«Наполи» договорился о переходе форварда «Лилля» за € 81 млн
Футбол / Италия 0

Нигерийский нападающий «Лилля» Виктор Осимхен перейдёт в «Наполи», утверждает Football Italia.

По данным источника, итальянский клуб заплатит за футболиста € 81 млн. «Наполи» давно вёл переговоры о трансфере форварда, но сделка затянулась, так как его бывший агент требовал дополнительные комиссионные. Теперь Осимхен сменил агента и трансфер практически завершён.

По данным Corriere dello Sport, «Наполи» заплатит за нигерийца € 50 млн и отдаст полузащитника Адама Уна.

Осимхен перешёл в «Лилль» летом 2019 года из «Шарлеруа». Сумма трансфера составила € 14 млн. В нынешнем сезоне 21-летний форвард принял участие в 27 матчах чемпионата Франции, в которых стал автором 13 забитых мячей (два — с пенальти) и отдал четыре результативные передачи.

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