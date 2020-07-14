Академия «Чертаново» приглашает на детские турниры и сборы

Уже через месяц, в августе, стартует летняя серия всероссийских турниров столичной футбольной академии «Чертаново» для команд детских спортивных школ.
С 3 по 7 августа на московском стадионе «Арена Чертаново» состоится турнир Qiwi Junior Cup для юных футболистов 2010 года рождения, с 17 по 21 августа — уже четвёртый по счёту всероссийский турнир Chertanovo Cup для игроков 2012 года рождения, а с 24 по 28 августа ребята 2008 года рождения разыграют Кубок Яшина.
Стоит напомнить, что уже в сентябре пройдёт традиционный фестиваль портала «Чемпионат» для футболистов двух возрастных категорий — игроков 2009 и 2010 годов рождения.
Узнать подробности о соревнованиях и оставить заявку можно по ссылке.
Кроме того, в августе стартует новый сезон открытых детских спортивных сборов академии «Чертаново». Первая смена сборов для юных футболистов 2008–2013 годов рождения пройдёт в Москве с 10 по 16 августа.
В течение недели участники будут тренироваться под руководством штатных тренеров академии по методикам, которые помогли подготовить сегодняшних игроков юношеских сборных России и футболистов команд Российской Премьер-Лиги. Помимо двух ежедневных полуторачасовых тренировок ребят ожидают тесты, занятия по акробатике, теоретические занятия, а также игры, кино и другие развлечения.
Принять участие в сборах могут все желающие вне зависимости от уровня подготовки. Для футболистов предусмотрено двухразовое питание, а для иногородних — проживание в интернате академии или в отеле.
В подарок участники получат комплекты официальной экипировки и сувениры, а по итогам занятий — рекомендации тренеров и сертификаты.
Подробности доступны на официальном сайте футбольных сборов академии «Чертаново».
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