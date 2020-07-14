«Барселона» и «ПСЖ» намерены подписать Алабу бесплатно через год

«Барселона» и «Пари Сен-Жермен» рассчитывают бесплатно заполучить австрийского защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабу, утверждает Sky Germany.

По данным источника, испанский и французский клубы намерены дождаться лета 2021 года и подписать футболиста, когда у него завершится контракт с «Баварией». Мюнхенцы не намерены терять австрийца и предлагают ему новое соглашение. Алаба также входит в сферу интересов «Манчестер Сити».

Алаба перешёл в «Баварию» летом 2008 года из «Аустрии». Сумма трансфера составила € 150 тыс. В нынешнем сезоне 28-летний австриец принял участие в 28 матчах чемпионата Германии (27 — в стартовом составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу.