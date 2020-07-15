«Барселона» намерена расстаться с Юмтити. Игроком интересуются четыре клуба Серии А
Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити может покинуть команду в летнее трансферное окно.
Как сообщает Sport.es, сине-гранатовые намерены расстаться с 26-летним футболистом, чтобы получить средства и приобрести вместо него другого игрока в оборону. В услугах француза заинтересованы сразу четыре клуба из итальянской Серии А – «Наполи», «Лацио», «Рома» и «Торино».
Ранее сообщалось, что приобрести Юмтити также хочет миланский «Интер» и что игрок может стать частью сделки по переходу в «Барселону» нападающего Лаутаро Мартинеса.
Юмтити перешёл в «Барселону» в 2016 году из «Лиона», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 13 матчах испанской Примеры (10 – в основе) и получил 6 жёлтых карточек.
Юмтити получил травму
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