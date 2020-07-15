Аршавин: Дзюба играет выше своих возможностей

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о нападающем петербургского клуба Артёме Дзюбе.



«Дзюба — лучший игрок чемпионата России за последние два года? Да. Он играет лучше, чем может. В моё время Дзюба был игроком ниже классом, чем наше поколение. Но сейчас он играет выше своих возможностей.



Вот в прошлом году после чемпионата мира он мог выдавать яркие матчи, потом мог немножко провиснуть, а потом снова сыграть ярко. Не говорю уже про сборную, там он всегда хорош. А в этом году он даже иногда не столь ярок, но очень эффективен. Условно говоря, другие игроки могут выделяться, но потом смотришь статистику: Дзюба отдал пас, Дзюба забил гол. И это чуть ли не в каждой игре. Мне кажется, он научился использовать свои плюсы, свои физические возможности: растопыриваться, отдавать, спиной скидывать, головой. Я вот сколько смотрю, ещё не видел ни одного защитника, которому он бы проиграл головой. А потом он всегда сбрасывает мяч или откидывает. Он даже убегать стал, где-то кого-то с места обыграл. Он молодец, «Зениту» нужно это использовать», — цитирует Аршавина «Фонтанка».

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