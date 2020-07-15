Правило пяти замен сохранится в следующем сезоне

В следующем сезоне в мировом футболе можно будет делать по пять замен, сообщает Sky Sports со ссылкой на Международный совет футбольных ассоциаций. Соответствующее решение было принято на очередном заседании совета.

Подчёркивается, что решение о возможном использовании пяти замен будут принимать организаторы соревнований. То есть правило не будет обязательным для всех.

Правило увеличения количества замен было принято к рестарту сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Было решено, что после длительной паузы футболисты не смогут выдерживать нагрузки.

Разрешение проведения пяти замен должно было снизить нагрузки для игроков. При этом клубы обязали проводить замены в трёх слотах, как и раньше. То есть как минимум две замены должны быть двойными.