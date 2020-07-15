Гол «Спартака» и пенальти в матче с «Ахматом» отменили после видеопросмотров

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе забил гол на 29-й минуте матча с «Ахматом», однако судья отменил его после видеопросмотра.

Зобнин навесил с углового, Гапонов сделал скидку во вратарскую, а Понсе головой вколотил мяч в ворота «Ахмата». После видеопросмотра арбитр Алексей Сухой отменил гол из-за офсайда.

Перед моментом с голом главный арбитр отменил своё решение о назначении пенальти в ворота грозненцев, решив назначить штрафной. Айртон прокинул себе мяч на ход, а Ненахов прихватил бразильца за футболку. Сухой счёл, что нарушение было за пределами штрафной.

Встреча 29-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. На «Чемпионате» доступна платная прямая видеотрансляция матча.