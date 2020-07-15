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«Зенит» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
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20:25 Мск
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«Зенит» — «Оренбург»: составы на матч 29-го тура РПЛ

«Зенит» — «Оренбург»: составы на матч 29-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Оренбурга» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит»: Васютин, Смольников, Прохин, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Одоевский, Караваев, Маммана, Осорио, Шатов, Ерохин, Князев, Мусаев, Сутормин, Шамкин.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Кулишев, Аюпов, Липовой, Фамейе, Чуканов.

Запасные: Руденко, Штырлов, Лапшов, Хорошков, Привалов, Готлиб, Шкофлек, Егофаров.

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