«Зенит» — «Оренбург»: составы на матч 29-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Оренбурга» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Зенит»: Васютин, Смольников, Прохин, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Одоевский, Караваев, Маммана, Осорио, Шатов, Ерохин, Князев, Мусаев, Сутормин, Шамкин.
«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Кулишев, Аюпов, Липовой, Фамейе, Чуканов.
Запасные: Руденко, Штырлов, Лапшов, Хорошков, Привалов, Готлиб, Шкофлек, Егофаров.
- 15 июля 2020
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