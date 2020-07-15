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Леонид Федун — болельщику «Спартака»: продаю клуб за рубль

Леонид Федун — болельщику «Спартака»: продаю клуб за рубль
Футбол / РПЛ 0

Владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с болельщиком красно-белых прокомментировал свою инициативу о передаче клуба фанатам.

«Когда продам „Спартак“? Кому? Болельщикам? Покупайте, если готовы платить. Продаю за рубль. Но у тебя есть 10 миллиардов вкладывать каждый год?» — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Ахматом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Авторы голов — Роман Зобнин, Александр Соболев и Гус Тиль.

После 29 матчей «Спартак» поднялся на восьмое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Москвичи прервали безвыигрышную серию, которая составляла пять матчей. «Ахмат» (31) занимает 13-е место.

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