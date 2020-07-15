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«Чуть-чуть я бы прикупил». Авен высказался об идее передачи «Спартака» болельщикам

«Чуть-чуть я бы прикупил». Авен высказался об идее передачи «Спартака» болельщикам
Футбол / РПЛ 0

Бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен прокомментировал инициативу владельца красно-белых Леонида Федуна о передаче клуба фанатам.

«Идея Федуна отдать клуб болельщикам? Спросите у него, жива ли эта идея. Чуть-чуть я бы прикупил», — передаёт слова Авена корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В 29-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу в матче с «Ахматом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Авторы голов — Роман Зобнин, Александр Соболев и Гус Тиль.

После 29 матчей «Спартак», набрав 36 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице. Москвичи прервали безвыигрышную серию из пяти матчей. «Ахмат» (31) занимает 13-е место.

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